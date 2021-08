Lutte contre la précarité à Taounate: 79 projets de 25 MDH entre 2019 et 2021

lundi, 9 août, 2021 à 11:35

Taounate – Un total de 79 projets s’inscrivant dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ont été réalisés ou programmés entre 2019 et 2021 dans la province de Taounate, avec un investissement de plus de 25 millions de DH.

Ainsi, 22 projets ont été réalisés durant l’année 2019 pour un coût total d’environ 11 MDH, dont la contribution du Fonds de l’INDH s’est élevée à 8 MDH.

Un total de 30 projets ont vu le jour en 2020, avec une enveloppe budgétaire de 7 MDH, financés intégralement par le Fonds de l’INDH.

Durant l’année en cours, 27 projets ont été programmés pour une enveloppe budgétaire de 7,3 MDH.

Les projets achevés et programmés durant les années 2019 et 2020 concernent, entre autres, la construction et l’équipement d’un centre pour les patients atteints d’insuffisance rénale, la rénovation d’un centre social dédié aux personnes handicapées et l’acquisition d’une clinique mobile d’ophtalmologie.

Ils portent aussi sur la réhabilitation de deux maisons de l’étudiante, l’équipement de nombreux centres de formation et d’insertion des femmes, l’extension d’un centre pour personnes en situation de handicap, le soutien des associations dirigeantes de centres sociaux et l’acquisition d’équipements et du matériel médical au profit des personnes en situation de handicap.

L’année 2021 a été marquée par la programmation et l’achèvement de la construction de plusieurs centres sociaux destinés aux personnes en situation de précarité dans différentes communes de la province, l’acquisition d’un véhicule pour le transport des patients atteints d’insuffisance rénale, l’organisation de campagnes médicales et des sessions de formation pour renforcer les capacités des associations œuvrant dans le domaine de la précarité.

Ces projets visent à venir en aide aux personnes en situation de précarité et les intégrer dans le tissu économique et social, conformément aux objectifs de l’INDH, destinés à lutter contre la pauvreté, la précarité et la préservation de la dignité et l’amélioration des conditions de vie des citoyens.