M. Abdelilah Benryane présente ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur de SM le Roi auprès de l’Union des Comores

samedi, 29 juin, 2019 à 12:04

Moroni – L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Dar es Salam (Tanzanie), M. Abdelilah Benryane, a présenté vendredi au président de l’Union des Comores, M. Azali Assoumani, les lettres de créance l’accréditant en tant qu’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de SM le Roi auprès de ce pays.

Lors de cette audience, le président comorien a exprimé son profond respect et son admiration pour SM le Roi Mohammed VI, en soulignant que les actions royales confortent le Maroc en tant que puissance régionale émergente, stable et prospère et en tant qu’Etat pionnier en matière de développement socio-économique, qui sert d’exemple pour tout le continent africain.

Le président comorien s’est notamment félicité de la décision sage et clairvoyante de SM le Roi d’opérer le retour du Royaume à l’Union Africaine et de lui permettre ainsi de retrouver sa place au sein de sa famille institutionnelle, où il joue désormais un rôle de leader incontesté et incontournable.

Le Président comorien a également tenu à exprimer sa profonde reconnaissance au Maroc, pour son soutien constant aux Comores.

Pour sa part, M. Abdelilah Benryane a renouvelé au président Assoumani les félicitations de SM le Roi pour sa réélection à la magistrature suprême de son pays et pour le bon déroulement du processus électoral, mettant en exergue l’excellence des rapports qu’entretiennent les deux pays sur tous les plans, tant politiques qu’économiques et culturels.

Ces liens sont un modèle en matière de solidarité inter-africaine et de coopération sud-sud multidimensionnelle, s’est réjoui le diplomate marocain.

Il a également rappelé, lors de cette audience qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères du Comores, le soutien constant et sans réserve de l’Union des Comores à la cause première du Royaume et à son intégrité territoriale.

L’Union des Comores, qui, avec l’Ouganda, fait partie des trois pays couverts par l’Ambassade du Royaume du Maroc en Tanzanie, est le pays africain qui compte le plus grand nombre de cadres et responsables formés au Maroc, et ce depuis l’indépendance de ce pays en 1975.