M. Ait Taleb visite deux stations de vaccination dans la province de Midelt

jeudi, 18 février, 2021 à 18:10

Midelt – Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a visité, jeudi, deux stations de vaccination dans la province de Midelt, dans le cadre du suivi du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

Ainsi, M. Ait Taleb, qui était accompagné notamment du gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, s’est rendu au centre de santé rural de Boumia et au centre de santé urbain Hassan II à Midelt où deux stations de vaccination contre le nouveau Coronavirus ont été aménagées.

A cette occasion, le ministre de la Santé a souligné que cette visite a pour objet de s’enquérir du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 au niveau de la province de Midelt.

L’opération de vaccination se déroule dans des conditions “très favorables”, a précisé M. Ait Taleb, dans une déclaration à la presse, se félicitant de la forte adhésion des citoyens à cette opération et à l’esprit de confiance qui s’est installé chez eux avec le lancement par SM le Roi Mohammed VI de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

“Nous sommes fiers en tant que Marocains de cette opération marquée par une transparence totale, grâce aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI”, a-t-il poursuivi, saluant la grande mobilisation des autorités locales et du personnel de la santé, visant à assurer une bonne organisation de cette opération.

La forte adhésion des citoyens permettra de continuer sur cette lancée pour atteindre l’immunité collective souhaitée, à travers la vaccination de 80% de la population, soit quelques 30 millions d’habitants, a fait observer M. Ait Taleb.

Le ministre a indiqué, dans ce sens, que le nombre des bénéficiaires du vaccin anti-Covi-19 au niveau national dépasse à ce jour les 2 millions de personnes, ajoutant que ce chiffre va augmenter avec l’élargissement de l’assiette des bénéficiaires après la réception attenue de nouveaux lots du vaccin.

Il a fait savoir que les personnes ayant reçu la première injection vont bénéficier, à partir de vendredi prochain, de la deuxième dose du vaccin, appelant les citoyens à continuer d’adhérer pleinement à cette opération et de respecter les mesures barrières contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

La forte adhésion de la population et le respect des mesures préventives contre la Covid-19 sont nécessaires pour réussir cette opération d’envergure et dépasser les conséquences sanitaires et socio-économiques de cette pandémie, a-t-il conclu.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination est gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire, puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroule de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents âgés de 17 ans et plus.