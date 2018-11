M. Amzazi appelle à l’amélioration des indices de scolarisation dans la région de Beni Mellal-Khenifra

jeudi, 8 novembre, 2018 à 16:25

Beni Mellal- Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, a appelé jeudi à Beni Mellal, à redoubler d’efforts afin de placer Beni-Mellal-Khenifra parmi les régions les plus avancées en termes d’indices de scolarisation au niveau national.