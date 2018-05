M. Amzazi appelle à repenser le rôle des sciences humaines et sociales dans les sociétés contemporaines

mardi, 15 mai, 2018 à 19:05

Rabat – Les rôles des sciences humaines et sociales (SHS) dans les sociétés contemporaines devront être repensés eu égard à leur intérêt dans l’épanouissement des individus et dans la critique des phénomènes sociaux a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi.