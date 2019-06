M. Azoulay : Essaouira s’est inscrite avec “enthousiasme et détermination” dans ce cycle de la citoyenneté de l’entreprise porté par “Thinkers and Doers”

vendredi, 28 juin, 2019 à 14:48

Essaouira – La ville d’Essaouira s’est inscrite avec “enthousiasme et détermination” dans ce cycle de la citoyenneté de l’entreprise porté par “Thinkers and Doers” jusqu’aux rivages souiris, a souligné, vendredi dans la cité des Alizés, le Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay.

”Ville monde par excellence et agora naturellement et historiquement ouverte à tous les défis qui ont souvent façonné la modernité de nos sociétés, Essaouira s’est inscrite avec enthousiasme et détermination dans ce cycle de la citoyenneté de l’entreprise porté par Thinkers and Doers jusqu’aux rivages souiris”, a dit M. Azoulay en ouvrant, à Bayt Dakira en cours d’achèvement, les travaux de la 2ème édition des Etats généraux des Entreprises citoyennes, un événement international organisé conjointement avec l’Association Essaouira-Mogador, et qui réunit près de 250 personnalités venues de 40 pays.

Et le Conseiller de SM le Roi de poursuivre que ”cette citoyenneté en devenir, en escale à Essaouira, ne sera pas celle de la posture ou de la rhétorique qui caractérisent trop souvent forums, débats et conférences quand sont notamment, inscrits à l’ordre du jour les enjeux climatiques qui, chacun le sait désormais, questionnent la survie et la qualité du monde que nous allons laisser à nos enfants”.

“Enjeux climatiques mais aussi résistance à la culture du déni de l’autre, de la fracture et du repli identitaires et communautaires qui ont malheureusement remis à l’ordre du jour ces vieilles peurs et les tragédies qui les accompagnent et que l’on a cru à tort définitivement disparues”, a-t-il déploré.

De l’avis de M. Azoulay, ”l’entreprise est par nature le lieu de la créativité et du génie humain quand celui-ci a la sagesse de se fonder et de se construire sur les associations d’idées et sur des savoirs et des expertises dont l’ADN est celui de l’altérité et de la richesse de toutes les diversités”, avant que le Conseiller de Sa Majesté le Roi ne souligne que “l’uniformité et la pensée unique ont rarement été dans l’histoire universelle synonymes de progrès et d’humanisme”.

”C’est ce new deal qu’Essaouira et Thinkers and Doers ont choisi cette année encore de revisiter, de débattre et d’approfondir pour proposer aux entrepreneurs, aux décideurs politiques et aux acteurs de la société civile les perspectives d’une citoyenneté lucide, assumée et volontariste qui associera prospérité, créativité, progrès et sécurité dans un monde inclusif et qui aura choisi d’allumer depuis les rivages d’Essaouira ce clignotant d’une responsabilité éthique et solidaire”, a-t-il soutenu.

“C’est pour porter et promouvoir cette vision et ces valeurs qu’Essaouira est fière d’accueillir pendant 3 jours un parterre de personnalités de tous horizons, penseurs et acteurs venus d’Europe, d’Asie et d’Amérique pour s’associer à ces Etats généraux des Entreprises citoyennes”, s’est félicité M. Azoulay, en rappelant que ces ”Etats Généraux” sont placés sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République Française, M. Emmanuel Macron.

Et M. Azoulay de faire part de son espoir que les participants présents à Essaouira puissent trouver ensemble les idées, les projets et la force qui “nous aideront à mettre en oeuvre la feuille de route que nous aurons tracée ensemble pour donner légitimité, crédibilité et durabilité à ce nouveau contrat pour d’autres lendemains qu’Essaouira est heureuse et fière de porter sur les fonts baptismaux”.

A noter que la séance d’ouverture de ces ”Etats généraux” a été marquée par des allocutions de Mme Amandine Lepoutre, fondatrice et présidente de “Thinkers and Doers”, et Mme Chidiogo Akunyili, fondatrice de ”She Roars” au Nigeria.