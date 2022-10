M. Baraka visite le centre d’estivage de Stehat de la Fondation des œuvres sociales des travaux publics

lundi, 3 octobre, 2022 à 21:21

Le Maroc sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, a fait de l’égalité hommes-femmes et du respect, de la protection, et de la promotion des droits des femmes une priorité tant dans ses politiques nationales que dans son action diplomatique, a affirmé, lundi à Addis-Abeba, la délégation marocaine lors d’une réunion du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) sur «femmes, paix et sécurité ».