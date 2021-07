M. Benmoussa présente à la Ligue des associations régionales les conclusions du rapport sur le NMD

samedi, 10 juillet, 2021 à 19:12

Les éléments de la police du commissariat régional de sûreté de Jorf El Melha ont interpellé, samedi, un multirécidiviste âgé de 40 ans, aux multiples antécédents judiciaires dans des affaires de drogue et de violence, pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l’aide de l’arme blanche à l’encontre d’un officier de police et de dégâts matériels causés à des biens publics.