M. Benmoussa tient une réunion avec les instances représentatives des associations des parents et tuteurs d’élèves

mercredi, 24 juillet, 2024 à 23:22

Rabat – Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa a tenu, mercredi à Rabat, une rencontre de communication avec les instances représentatives des associations des parents et tuteurs d’élèves, pour échanger sur les nouveautés du système éducatif, les résultats des examens diplômants, les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, ainsi que les données relatives à la nouvelle formule de l’initiative royale “Un million de cartables”.

Cette rencontre qui intervient dans le cadre de la réunion annuelle de la Commission permanente mixte entre ministère et instances représentatives des associations des parents et tuteurs d’élèves, vise à capitaliser sur les travaux des comités qui en découlent, qui se sont penchés tout au long de l’année scolaire sur différentes thématiques pédagogiques, y compris des propositions pour l’amélioration de la loi relative à l’enseignement scolaire, indique un communiqué du ministère.

Elle intervient, aussi, après l’approbation en Conseil de gouvernement, ce mercredi, du projet de décret relatif au régime d’aide sociale directe, dans le cadre de la mise en œuvre du programme royal “Un million de cartables”, en vertu duquel des sommes d’argent supplémentaires vont être octroyées aux familles bénéficiaires de ce régime. Lesdites sommes seront octroyées en espèces aux parents et tuteurs d’élèves à l’occasion de chaque rentrée scolaire, précise le communiqué.

A cette occasion, M. Benmoussa a souligné que ce décret vise à alléger les charges et coûts de la rentrée scolaire, en termes d’acquisition des livres et de fournitures scolaires, à garantir l’égalité des chances, à encourager la scolarisation et à lutter contre la déperdition scolaire, tout en améliorant la qualité des mécanismes de ciblage des familles sur la base d’une approche assurant l’harmonie des actions de l’ensemble des composantes de l’aide sociale.

Le ministre a relevé que le projet fixe les nouveaux montants à octroyer aux familles, précisant que ces montants ont été fixés à 200 DH au profit des familles avec des enfants scolarisés en primaire et au secondaire collégial et à 300 dirhams pour les familles ayant des enfants scolarisés dans le cycle secondaire qualifiant.

Le projet de décret permettra d’augmenter le montant alloué pour supporter le prix unitaire du cartable, qui variait entre 94 dirhams et 123 dirhams, en plus d’élargir l’éventail des bénéficiaires de cette aide pour englober le cycle secondaire qualifiant, a-t-il précisé.

Et de rappeler que le conseil de gouvernement a approuvé, le 18 juillet courant, le projet de décret portant sur la détermination des types et des montants des bourses scolaires des internats et cantines scolaires des établissements d’éducation et d’enseignement publics, ainsi que les conditions pour en bénéficier, qui vise à réviser les mécanismes relatifs au ciblage des bénéficiaires des bourses scolaires des internats et cantines des établissements d’éducation et d’enseignement publics, et à renforcer la bonne gestion des services de restauration par l’adoption du régime de gestion déléguée au niveau de l’ensemble des académies régionales d’éducation et de formation.

M. Benmoussa a saisi cette occasion pour saluer les efforts exceptionnels déployés par les cadres pédagogiques et administratifs et les différents acteurs et partenaires dont les instances représentant les familles pour transcender les répercussions de la conjoncture exceptionnelle qu’a connue le début de l’année scolaire, ainsi que la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour accompagner la dynamique de réforme afin de parvenir à la transformation escomptée en matière de rendement de l’école publique.

Pour leur part, les instances représentant les associations de parents et tuteurs d’élèves ont salué les efforts déployés par le ministère de tutelle pour promouvoir le secteur de l’éducation et de la formation notamment le projet des “Etablissements pionniers”, appelant à l’élargissement et la généralisation de cette initiative.

Elles ont loué les initiatives visant à encourager la scolarisation à travers le soutien des familles nécessiteuses, le comblement des lacunes, le renforcement des apprentissages de base et l’ouverture au service des élèves et à leur réussite.

Selon le communiqué, cette opération démarrera à partir de la rentrée scolaire 2024/2025 à travers le versement de la bourse une seule fois au titre du mois de septembre de chaque année, notant que cette réunion a offre l’opportunité au ministère de renouveler son appel aux parents et tuteurs d’élèves afin d’inscrire ou de réinscrire leurs enfants aux établissements scolaires publics avant l’achèvement de chaque année scolaire.

Cette rencontre s’est déroulée en présence des présidents de la Fédération nationale des associations des parents et tuteurs d’élèves au Maroc, de la Fédération nationale marocaine des associations des parents et tuteurs d’élèves, du Conseil national des représentants des parents et tuteurs d’élèves aux Académies d’éducation et de formation et de la Confédération nationale des associations des parents et tuteurs d’élèves au Maroc.