M. Bensaid défend l’intégration des éléments de l’identité marocaine dans les curricula

mercredi, 28 février, 2024 à 23:40

Rabat – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a affirmé, mercredi à Rabat, que son département œuvre à renforcer l’intégration des éléments de l’identité marocaine dans les curricula.

Le ministère travaille, aux côtés des institutions culturelles placées sous sa tutelle, afin de renforcer la présence des arts, du patrimoine matériel et immatériel et du théâtre dans le système éducatif national, a indiqué M. Bensaid dans une déclaration à la MAP, à l’issue de sa participation à la 4ème session ordinaire du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS).

Il a précisé que l’exposé présenté lors de cette réunion était consacré à l’examen d’une série d’idées tendant à évaluer le manuel scolaire, les activités culturelles parascolaires au sein des établissements d’enseignement, ainsi que les modalités de fonctionnement du ministère pour contribuer à la mise en avant de la culture et de l’identité marocaine, avec toutes ses composantes, dans ces établissements.

Cette réunion a été aussi une occasion idoine pour présenter un nombre de propositions soulignant la nécessité de la coordination entre les départements gouvernementaux, dans la perspective de renforcer le développement du secteur de l’éducation et de la formation, en le dotant de moyens de suivi et d’accompagnement, a ajouté M. Bensaid.

Le ministre a appelé, à cet égard, à une uniformisation des conceptions des différents intervenants du secteur tout en assurant la mobilisation des moyens nécessaires en vue d’assurer une meilleure intégration des éléments de l’identité nationale et de garantir la préservation du patrimoine matériel et immatériel.

Le programme de la session prévoit une série de présentations des ministres de différents départements sur des questions d’actualité en rapport avec le système éducatif, ainsi qu’une présentation sur l’état d’avancement des travaux des commissions permanentes du Conseil.