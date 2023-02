M. Bensaid passe en revue à Dubaï les expériences du Maroc dans le domaine de la jeunesse

dimanche, 12 février, 2023 à 17:06

Dubaï – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a passé en revue, dimanche à Dubaï, les différentes expériences marocaines dans le domaine de la jeunesse et les projets et programmes sur lesquels le Royaume travaille.