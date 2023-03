M. Cherkaoui plaide pour la contribution au financement des projets sociaux à Al-Qods Acharif

samedi, 4 mars, 2023 à 13:23

Rabat – Le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a appelé, vendredi à Rabat, à contribuer au financement des projets sociaux de l’Agence dans la ville sainte d’Al-Qods.

Intervenant lors de la “Nuit de la Charité”, une soirée caritative organisée au siège de l’Agence, M. Cherkaoui a indiqué que la question du financement figure à la tête des défis qui empêchent la réalisation des objectifs de l’Agence, au regard des ressources financières limitées et de l’arrêt par les pays membres du financement de cette institution depuis 2011. Cette situation impose à l’Agence de trouver des mécanismes et des moyens pour diversifier ses sources de financement, conformément à ses statuts et aux décisions et recommandations émises par les sommets islamiques de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) et les décisions du Comité Al-Qods, a-t-il ajouté.

Cette manifestation est une soirée caritative ouverte aux hommes d’affaires marocains, particuliers et institutions, pour se mobiliser au financement des programmes et projets de l’Agence pendant le mois sacré de Ramadan, a-t-il soutenu.

Dans ce sens, il a annoncé la création de l’Instance de soutien volontaire aux programmes de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif qui sera composée de particuliers marocains, d’hommes d’affaires et d’institutions privées, conformément aux décisions du 9è sommet de l’OCI, tenu à Doha du 12 au 13 novembre 2000, et aux décisions du premier Conseil d’administration de l’Agence tenu à Marrakech le 14 février 2000.

Selon M. Charkaoui, cette instance aura notamment pour mission d’aider l’Agence à mobiliser des financements pour ses programmes et projets à Al-Qods, à faire connaître l’Agence et ses réalisations et la faire bénéficier des réseaux de connaissances et des expériences de ses membres, individus et institutions, dans les domaines de plaidoyer et de soutien technique aux projets humanitaires et de développement.

Elle contribuera également en investissant dans les solutions d’information développées par l’Agence pour organiser, communiquer, évaluer et mesurer l’impact, et soutenir les plateformes de l’Agence réservées aux dons électroniques, le commerce social et solidaire et les programmes de formation et de formation à distance.

Cette soirée de charité n’est qu’une autre preuve de l’engagement infaillible des Marocains envers la défense de la ville d’Al-Qods Acharif, depuis plus de mille ans, alors qu’ils ont eu l’honneur d’être au coeur de la Ville Sainte et d’y habiter aux côtés de leurs frères les Maqdessis.

Cette soirée a été marquée notamment par la projection d’un court-métrage retraçant les programmes d’assistance sociale réalisés à Al-Qods Acharif au cours du Ramadan 2022 et la présentation du programme social pour ce Ramadan ainsi que des chants religieux et des récitations poétiques.