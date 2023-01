M. Daki s’entretient avec le président du Ministère public jordanien sur les moyens de renforcer la coopération judiciaire entre les deux institutions

samedi, 21 janvier, 2023 à 17:08

Mer Morte (Jordanie) – Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, a eu, samedi dans la région de la Mer Morte en Jordanie, des entretiens avec le président du Ministère public du Royaume hachémite de Jordanie, Youssef Al-Thiyabat, en marge des travaux de la première Conférence internationale du Ministère public jordanien.

Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération judiciaire entre les Ministères publics des deux pays tout en veillant à la traduire dans un mémorandum de coopération qui sera signé ultérieurement, après avoir mené les consultations nécessaires à cet égard.

Les parties marocaine et jordanienne ont discuté aussi de l’importance de renforcer le contact et le dialogue entre les deux Royaumes dans le domaine du développement de la justice.

Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, participe à la tête d’une délégation judiciaire marocaine, aux travaux de la Conférence qui se tient du 19 au 21 janvier, sur le thème “La Justice réparatrice dans la politique pénale moderne”.

La Conférence, organisée en partenariat avec l’Université arabe Prince Nayef pour les Sciences sécuritaires, connaît la participation de plus de 200 parquets généraux et membres du Ministère public en Jordanie et dans les pays arabes, en plus d’experts arabes et étrangers dans le domaine de la justice réparatrice, ainsi que des représentants d’organisations internationales.

Le programme de la Conférence englobe plusieurs sessions ayant trait aux thèmes de la justice réparatrice, ses applications et les défis auxquels elle fait face, en sus de l’échange d’expériences et d’expertises internationales, présentées par des consultants spécialisés dans le domaine, issus de plusieurs pays arabes et européens.