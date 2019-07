M. Fares: L’indépendance du pouvoir judiciaire, un moyen pour garantir la Justice

vendredi, 5 juillet, 2019 à 17:17

Casablanca – L’indépendance du pouvoir judiciaire, qui est un droit et non un privilège pour les justiciables, est un moyen pour garantir la Justice dans son acception la plus noble, a relevé, vendredi à Casablanca, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et Premier président de la Cour de cassation, Mustapha Fares.

Dans une intervention au cours de la séance inaugurale d’un séminaire sur l’indépendance de la profession d’avocat, M. Fares a affirmé qu’une Justice indépendante moralement et matériellement “est le gage de l’indépendance de celle des avocats”, qui ont été de tout temps à l’avant-garde des défenseurs d’un pouvoir judiciaire indépendant.

La Constitution de 2011 a, en effet, hissé le pouvoir judiciaire en une autorité indépendante avec des mécanismes différents et doté d’un Conseil supérieur, dont la création traduit la volonté d’instaurer une sécurité judiciaire multidimensionnelle, a-t-il poursuivi.

Le Maroc a fait le choix d’aller de l’avant et d’avancer, de manière équilibrée, vers la mise en place d’une Justice indépendante et forte, a assuré M. Fares.

Tenu à l’initiative l’Ordre des avocats de Casablanca, en collaboration avec l’Union internationale des avocats (UIA) et l’Association des barreaux du Maroc, le séminaire se focalise sur la détermination exacte de la notion d’indépendance des robes noires dans ses dimensions conceptuelle et fonctionnelle, ses principes généraux et l’immunité dont devrait jouir l’avocat par la force de la Loi.

Les débats, qui s’étaleront sur deux jours, porteront, en outre, sur la mission des organisations professionnelles dans la consécration de l’indépendance de l’avocat, les propositions des barreaux du Maroc à cet effet et les nouveautés législatives se rapportant à la profession d’avocat.

En corrélation, les participants vont faire la lumière sur l’indépendance de la Justice, le rôle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les fondements constitutionnels de l’action du ministère public, ainsi que sur les mécanismes et garanties à même de consolider cette indépendance.