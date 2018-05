M. Fassi Fihri appelle l’Agence urbaine de Rabat-Salé à se focaliser sur les problématiques liées au développement

jeudi, 10 mai, 2018 à 23:06

Rabat – Le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri, a appelé, jeudi à Rabat, l’Agence urbaine de Rabat-Salé (AURS) à focaliser ses interventions sur les problématiques liées au développement et à se positionner en tant que hub au service du système local et la promotion des régions à caractère rural.