M. Hammouchi reçoit le DG de la police fédérale d’Allemagne

vendredi, 10 juin, 2022 à 17:24

Rabat- Le Directeur Général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, M. Abdellatif Hammouchi, a reçu, vendredi à Rabat, le Directeur général de la police fédérale d’Allemagne, M. Dieter Romann, indique un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Cette entrevue s’est tenue en marge de la visite de travail qu’entreprend au Maroc le Directeur général de la police fédérale allemande à la tête d’une importante délégation sécuritaire, dans le but de développer les mécanismes de coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et de renforcer le partenariat sécuritaire au service des intérêts communs du Royaume du Maroc et de la République Fédérale d’Allemagne, ainsi que le partage d’expériences et d’expertises dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les diverses formes de criminalité transnationale organisée.

Le DG de la police fédérale allemande a souligné que cette rencontre traduit la ferme volonté des autorités allemandes de développer la coopération sécuritaire avec le Royaume du Maroc, comme elle constitue un point de départ pour intensifier le partenariat bilatéral en matière de sécurité sur des socles solides basés sur la crédibilité, la confiance et l’intérêt commun.

Le chef de la délégation allemande a salué le rôle de premier plan joué par le Royaume du Maroc dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, exprimant sa haute appréciation des informations précédemment fournies par les services de sécurité marocains à l’Allemagne concernant les menaces terroristes, ajoute la même source.

Pour sa part, M. Hammouchi a souligné l’importance de la coopération sécuritaire internationale pour contrer les risques liés au terrorisme et au crime organisé, mettant en avant l’implication et la disponibilité des services de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de la Surveillance Territoriale à développer cette coopération de manière à consolider la sécurité et la stabilité et à répondre avec fermeté aux différentes menaces et dangers criminels.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la volonté commune de faire avancer la coopération bilatérale entre les deux pays vers des domaines plus larges, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine et la sécurité des frontières, et de développer davantage de moyens et de mécanismes plus flexibles d’échange d’informations, d’expertises et d’expériences de manière à assurer l’efficience et l’efficacité des opérations de coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité.