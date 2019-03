M. Laaraj souligne l’importance de lutter contre la discrimination et les stéréotypes sexistes qui portent atteinte aux femmes dans les médias marocains

jeudi, 28 mars, 2019 à 23:52

Rabat – Le ministre de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Laaraj, a souligné, jeudi à Rabat, la nécessité de lutter contre toutes les formes de discrimination et de stéréotypes objectivant la femme et portant atteinte à son image dans les médias.