M. Loudyi reçoit le Chef d’État-Major des Forces Armées Saoudiennes

mardi, 29 octobre, 2024 à 15:32

Rabat – En exécution des Très Hautes Instructions Royales, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, a reçu, mardi au siège de cette Administration, le Général de Corps d’Armée Fayyad Ben Hamad Al-Ruwaili, Chef d’État-Major des Forces Armées Saoudiennes, en marge de sa participation au Salon International de l’Aéronautique et du Spatial “Marrakech Air Show 2024”.

Dans un communiqué, l’Administration de la Défense nationale indique qu’au cours de cet entretien, les deux parties se sont félicitées des résultats positifs qui ressortent du bilan de la coopération dans le domaine de la défense et de l’excellence des relations séculaires entre les deux Royaumes, comme en témoignent la densité des activités conjointes et la fréquence des visites de responsables et cadres de la défense des deux pays sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.

Le Général saoudien n’a pas manqué de saluer le caractère hautement prioritaire du partenariat avec le Maroc et a saisi cette occasion pour exprimer son admiration quant au niveau de développement économique et social, fort impressionnant, réalisé par le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi, faisant ainsi du Maroc un acteur dynamique et un havre de stabilité et de paix pour son voisinage euroméditerranéen et africain, poursuit la même source.

Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l’ambition et la volonté communes de consolider et développer davantage la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, conclut le communiqué.