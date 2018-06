M. Loudyi reçoit le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou

lundi, 11 juin, 2018 à 11:50

Rabat – En exécution des Hautes instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale a reçu, lundi à Rabat, M. Maman Sambo Sidikou, Secrétaire Permanent du G5 Sahel, qui effectue une visite de deux jours de travail au Royaume du Maroc.

Un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale indique que lors de cette rencontre les deux responsables ont échangé sur la situation dans la région du Sahel, ainsi que sur les initiatives prises pour y renforcer la sécurité.

Le G5 Sahel a été créé en 2014 par cinq pays de la région: Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Il représente un cadre institutionnel de suivi et de coordination de la coopération régionale en matière de sécurité et de développement.

“Fidèle à sa politique africaine solidaire, le Royaume du Maroc, qui entretient des relations de coopération multiformes avec l’ensemble des pays du G5 Sahel, manifeste son soutien à cette initiative dans divers foras internationaux, pour la prise de conscience des problèmes de sécurité et de développement qui existent dans la région”, a précisé la même source.

Le Maroc exprime, par ailleurs, “son appui à la création de la force militaire conjointe du G5 Sahel et se montre prédisposé à soutenir les pays du G5 Sahel notamment dans le domaine de la formation et l’échange d’expériences”, rapporte le communiqué.

M. Sambo Sidikou a mis en avant, à cette occasion, le rôle majeur joué par le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, pour le développement de la coopération Sud-Sud dans le continent africain, ainsi que son engagement actif et constant en faveur de la paix et de la stabilité continentale et internationale.