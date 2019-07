M. Mustapha Fares réaffirme depuis Singapour la justesse de la cause nationale

mercredi, 10 juillet, 2019 à 10:35

Singapour – Le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et Premier président de la Cour de cassation, M. Mustapha Fares a réaffirmé, au cours de sa visite de travail à Singapour, la justesse de la cause nationale, en présentant des preuves à l’appui préservées par la mémoire du pouvoir judiciaire marocain et documentées par l’histoire ancestrale du Royaume.