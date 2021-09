M. Nourredine Kammouch du PI, élu président du Conseil communal de Safi

vendredi, 17 septembre, 2021 à 15:11

Safi – M. Nourredine Kammouch du Parti de l’Istiqlal (PI) a été élu, vendredi, à la majorité, président du Conseil communal de Safi.

M. Kamouch a ainsi, obtenu 43 des voix sur un total de 51 membres que compte le Conseil communal de Safi.

Cette séance a été aussi marquée par l’élection à la majorité des voix, de la liste des 09 vice-présidents, du secrétaire du Conseil ainsi que son adjoint.

Concernant les élections communales du 8 septembre dans la commune de Safi, le Parti Authenticité et Modernité (PAM) est arrivé en tête avec 08 sièges, suivi du PI et du Rassemblement National des Indépendants (RNI) avec 06 sièges chacun, l’Union Constitutionnelle (UC) avec 04 sièges, le Parti de la Justice et du Développement (PJD), l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et le Mouvement Populaire (MP) avec 03 sièges chacun.

Le Front des Forces Démocratiques (FFD), le parti des Néo-Démocrates, l’Union Marocaine de la Démocratie (UMD), le Parti du Progrès et Socialisme (PPS) et le Parti Al Amal ont remporté 02 sièges chacun, tandis que 08 autres partis se sont partagés les autres 08 sièges.