M. Ouaouicha examine au Caire les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur

mercredi, 25 décembre, 2019 à 14:18

Le Caire – Le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, a eu, mardi au Caire, des entretiens avec des ministres et responsables arabes en charge de l’enseignement supérieur, axés notamment sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La promotion de la coopération et la mise en place de partenariats entre les institutions universitaires ont été au centre de ces entretiens, tenus en marge des travaux de la 17è conférence des ministres arabes de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en présence de Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe.