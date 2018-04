M. Tamek souligne les efforts déployés pour humaniser le milieu carcéral

vendredi, 27 avril, 2018 à 17:33

Tiflet – Le Délégué général de l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion, Mohamed Salah Tamek, a mis en avant, vendredi à Tiflet, les efforts et les programmes visant l’humanisation du milieu carcéral et la réinsertion des détenus dans la société.