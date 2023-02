M. Toufiq : plus de 400 prédicateurs et oulémas pour l’encadrement religieux des MRE durant le Ramadan

mardi, 7 février, 2023 à 20:11

Rabat – Plus de 400 prédicateurs, prédicatrices, psalmodieurs et oulémas seront chargés d’assurer l’encadrement religieux des Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans 9 pays pendant le mois béni de Ramadan, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.