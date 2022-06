M. Toufiq: le propos des Oulémas sur les constantes religieuses rentre dans le cadre de l’immunisation de la Oumma

samedi, 25 juin, 2022 à 17:52

Fès – Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, président délégué de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, Ahmed Toufiq a affirmé, samedi à Fès, que le propos des Oulémas de la Oumma quant aux constantes religieuses rentre dans le cadre de l’immunisation de la nation et le renforcement de sa sécurité, une condition sine qua non de l’établissement de la religion.

Intervenant à l’ouverture du colloque international sur le thème “Le propos des Ouléma quant aux constantes religieuses marocaines”, initié par “Site des constantes religieuses marocaines” et en collaboration avec la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, M. Toufiq a souligné que les Oulémas de la Oumma sont les protecteurs des constantes de la religion, lesquelles sont considérées comme un “système religieux intégré choisi de manière libre par les ancêtres dans le respect de la différence que les oulémas ont promue et entretenue”.