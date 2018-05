M. Yatim souligne à Salé l’importance de la dimension régionale et territoriale dans la promotion de l’emploi

samedi, 5 mai, 2018 à 14:12

Salé – Le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim a mis l’accent, jeudi à Salé, sur l’importance de la dimension régionale et territoriale dans la promotion de l’emploi, en tant que question transversale qui nécessite l’adoption d’une approche audacieuse et l’innovante prenant en considération le contexte de chaque région.