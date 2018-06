M. Yatim: Vers la mise en place d’un système d’accompagnement des ouvrières saisonnières marocaines en Espagne

mardi, 5 juin, 2018 à 12:01

Rabat – Le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim a annoncé, lundi à Rabat, que tous les moyens seront déployés pour mettre en place un système d’accompagnement dédié aux ouvrières saisonnières marocaines dans les exploitations agricoles espagnoles, dans le but d’assurer le suivi de leur situation, de faciliter leur intégration dans le milieu socio-professionnel et de leur garantir la protection et le soutien nécessaires si elles font face à des pratiques incorrectes.