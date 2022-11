Madrid: Khaoula Lachguar élue vice-présidente de l’Internationale socialiste

samedi, 26 novembre, 2022 à 20:40

Des intellectuels et chercheurs du Maroc et de l’Algérie ont mis l’accent, samedi à Errachidia, sur le rôle que les médias maghrébins sont appelés à jouer afin de favoriser l’intégration et la cohésion maghrébines, nécessaires pour réaliser la prospérité espérée par les peuples de la région.