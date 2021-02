Maison de repos de Taza : Inauguration d’un pavillon réservé aux femmes âgées

jeudi, 11 février, 2021 à 18:10

Taza – Un nouveau pavillon réservé aux femmes âgées a été inauguré, jeudi, au sein de la maison de repos de Taza, dans le cadre des efforts de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) visant à promouvoir l’intégration sociale de cette catégorie.

D’un investissement total de plus de 2,2 millions de DH, ce projet a concerné le renforcement de la capacité d’accueil de ce centre, à travers la création d’un pavillon de deux niveaux d’une capacité de 40 lits, doté des équipements et dépendances nécessaires pour une meilleure prise en charge de cette frange de la société.

Le chef de la direction des affaires sociales (DAS) de la province de Taza, Abdelkarim Mouhout a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que la construction de ce pavillon dédiée spécialement aux femmes âgées a nécessité un investissement de près de 1,2 millions de DH, ajoutant que cette structure a bénéficié de l’équipement (276.000 DH) et d’un aménagement extérieur (plus de 136.000 DH).

Il a été procédé dans le même cadre à la mise à niveau du pavillon réservé aux hommes âgés avec un investissement de 136.140 DH et à la mobilisation d’une aide financière pour la gestion de cette structure (300.000 DH), a-t-il ajouté.

De son côté, le délégué provincial de l’Entraide nationale de Taza, Abdelhakim Laamarti, a souligné que la création et l’équipement de ce pavillon s’inscrit dans le cadre du programme de l’INDH relatif à l’accompagnement des personnes vivant dans une situation de précarité, notamment les personnes âgées, ajoutant que ce projet vient renforcer la capacité d’accueil de ce foyer pour personnes âgées.

Cette structure a pour mission d’accueillir et d’héberger les personnes âgées en situation de précarité et de leur fournir les services sociaux nécessaires, en créant les conditions de repos et d’assistance pour cette catégorie vulnérable, a-t-il fait observer, relevant que cet espace vient renforcer les prestations offertes au sein de cet espace aux personnes dans le besoin, notamment les femmes âgées en situation précaire.

L’élargissement de ce centre est réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le comité provincial du développement humain de Taza, la délégation provinciale de l’Entraide nationale et l’association de bienfaisance islamique en charge de la gestion de cette structure à vocation sociale.