La non-maîtrise des rouages du système judiciaire, une des causes des contentieux opposant les collectivités territoriales à des tierces personnes (séminaire national)

vendredi, 27 mai, 2022 à 22:19

Rabat – Des juristes et des responsables judiciaires, réunis vendredi lors d’un séminaire nationale à Rabat, ont affirmé que la non-maîtrise des rouages du système judiciaire représente l’une des causes des contentieux juridiques et judiciaires opposant les collectivités territoriales des tierces personnes.