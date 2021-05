Une Malienne donne naissance à 9 bébés dans une clinique à Casablanca

mercredi, 5 mai, 2021 à 14:28

Casablanca – Une femme d’origine malienne a accouché de neuf bébés dans une clinique privée à Casablanca, un événement extrêmement rare.

Nés par césarienne mardi, les nonuplés (5 filles et 4 garçons) sont dans un état stable et pèsent entre 500 et 1100 grammes. Ils sont sous surveillance dans le service de réanimation néonatale, précise le Pr. Youssef Alaoui, Directeur médical de la clinique.

La maman reste aussi sous surveillance des équipes de la Clinique, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

L’équipe médicale pensait que la jeune malienne, 26 ans, était enceinte de septuplés annoncés par les résultats d’échographies mais elle a finalement accouché de neuf bébés.

La patiente a été admise à la Clinique à 25 semaines de grossesse. Les équipes ont prescrit un traitement tocolytique afin de donner un maximum de chances aux nouveaux nés. La maman a accouché finalement au bout de 30 semaines, a-t-il fait savoir.

« Nous sommes très prudents, c’est un cas qui nécessite toute l’expertise et toute la technicité de l’équipe de la clinique », a affirmé le Pr. Youssef Alaoui, soulignant qu’une équipe multidisciplinaire de plus de 30 personnes avait été mobilisée pour cet accouchement hors norme.