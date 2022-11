Marche Verte : un discours royal constructif illustrant la vision intégrée du Souverain (Universitaire)

lundi, 7 novembre, 2022 à 21:23

Errachidia – Le discours royal, prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte, est constructif à tous les niveaux et illustre la vision intégrée du Souverain, a souligné Abdelali Filali, professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel à la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia.

Le discours de SM le Roi, qui a réitéré la fermeté de la position du Royaume concernant la défense de la marocanité du Sahara, a été focalisé aussi sur le bilan satisfaisant des réalisations accomplies dans le cadre du programme de développement engagé dans les provinces du Sud, a ajouté M. Filali, qui est également président du Centre national des études et de l’ingénierie de développement.

La défense de la marocanité du Sahara a été au cœur du discours royal, a-t-il poursuivi, précisant que le Souverain a plaidé, à cet égard, pour une approche intégrée conjuguant action politique et diplomatique et promotion du développement économique et social.

Il a fait observer que le discours royal a réaffirmé la ferme volonté de SM le Roi de poursuivre le développement de toutes les régions du Maroc, y compris celles du Sud du Royaume, dans le but d’assurer à tous les citoyens marocains les conditions d’une vie digne.

Le chercheur a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance du lien fait par le discours royal entre le développement et l’essor économique des provinces du Sud du Maroc, l’intégration économique de l’Afrique et la prospérité des peuples du continent.

M. Filali a relevé que SM le Roi a exprimé, dans ce même sens, sa satisfaction de l’état d’avancement du projet du Gazoduc Nigéria-Maroc, appelé à constituer l’un des piliers du progrès des pays du continent africain et d’un futur marché africain intégré, fondé sur une politique gagnant-gagnant.