Marche Verte : Le Discours Royal, une occasion de réitérer la place stratégique et prioritaire de l’Afrique pour le Royaume (Universitaire)

lundi, 7 novembre, 2022 à 19:31

Marrakech – Le discours Royal prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la célébration, dimanche, du 47è anniversaire de la Marche Verte, a été l’occasion de réitérer la place stratégique et prioritaire de l’Afrique pour le Maroc, a souligné M. Youssef El Bouhaïri, professeur du Droit International à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Marrakech.

“Le Souverain a réitéré que l’Afrique a toujours constitué une priorité stratégique pour le Royaume. Cette place historique a été confirmée, ancrée et consolidée davantage sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a affirmé M. El Bouhairi dans une déclaration à la MAP.

Dans ce sens, l’universitaire n’a pas manqué de relever que le projet du Gazoduc Maroc-Nigéria, qui constituera, sans nul conteste, un facteur de développement socio-économique et un garant de la sécurité énergétique pour les pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud, tel que traduit par les actions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, depuis Son intronisation, pour plaider une solidarité agissante en faveur de l’Afrique et de ses populations.

“Le Souverain a considéré le projet de Gazoduc Nigéria-Maroc, comme une orientation fondamentale des relations privilégiées unissant le Maroc et le reste des pays africains, un prolongement naturel et une profondeur stratégique du Maroc”, a-t-il enchainé.

L’ancien Doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech a, par ailleurs, indiqué que SM le Roi Mohamed VI a réitéré que l’approche pour défendre la Marocanité du Sahara procède d’une vision intégrée qui joint, à l’action politique et diplomatique, la promotion du développement socio-économique et humain de la région.

L’universitaire a ainsi mis en avant le rythme de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume, lesquelles vivent au rythme d’un essor général, illustré clairement par le développement des infrastructures et la réalisation de projets économiques et sociaux de grande envergure, entre autres, la voie express Tiznit-Dakhla en phase d’achèvement, la connexion avancée de la zone au réseau électrique national, le projet de stations d’énergie solaire et éolienne, et le démarrage des travaux de construction du grand port Dakhla- Atlantique.

Ces projets “vont contribuer sans aucun doute à une nette amélioration de la croissance économique et de la qualité de vie des habitants, comme en témoignent l’augmentation constante des dépenses de consommation, et la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales”, a-t-il estimé.

A cet égard, M. El Bouhaïri a rappelé le dernier rapport du Secrétaire Général de l’ONU présenté devant le Conseil de Sécurité, où il a souligné l’importance et le poids des investissements réalisés par le Maroc dans les provinces du Sud, avec un focus sur le niveau de développement atteint dans ces régions, ajoutant que des délégations de plusieurs pays étrangers se sont d’ailleurs rendues, cette année à Dakhla et Laâyoune, pour explorer les multiples opportunités d’investissement offertes dans les provinces du Sahara marocain.