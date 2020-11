Marche Verte: Inauguration et lancement des travaux de plusieurs projets de développement à Aousserd

vendredi, 6 novembre, 2020 à 23:34

Bir Gandouz (Province d’Aousserd)- Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et d’autres lancés, vendredi dans la commune rurale de Bir Gandouz (province d’Aousserd), à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche verte, en vue de donner un nouvel élan à la forte dynamique de développement en cours dans la région.

Ainsi, le gouverneur de la province, Abderrahmane EL Jaouhari, accompagné du président du Conseil régional, El Khattat Yanja et de chefs de services extérieurs, d’élus et de personnalités civiles et militaires, a inauguré et donné le coup d’envoi à une série de projets programmés dans de la province d’Aousserd.