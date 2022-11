Marche Verte : lancement de plusieurs projets de développement à Béni Mellal

dimanche, 6 novembre, 2022 à 15:00

Béni Mellal – Plusieurs projets de développement d’un investissement global de 45 millions de dirhams (MDH) ont été lancés, dimanche à Béni Mellal, à l’occasion de la célébration du 47ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, qui était accompagné notamment des présidents des Conseils provincial et communal de Béni Mellal et du président de la CCIS de la région Béni Mellal-Khénifra, a donné le coup d’envoi des travaux d’aménagement et de réhabilitation des infrastructures de certains quartiers sous-équipés de la ville de Béni Mellal.

Il s’agit de la réhabilitation des avenues Al Qods et Omar Ben Al Khattab pour un montant de près de 17,7 MDH, du revêtement des trottoirs piétonniers du quartier Al Massira II (3,5 MDH), du renforcement du réseau de l’éclairage public au quartier Al Amria et Al Massira II (2,3 MDH) et du revêtement des trottoirs et des rues du quartier Ibn Sina (800.000 DH). Le financement de ces projets sera puisé du budget de la commune de Béni Mellal.

Le Wali de la région a également lancé les travaux d’aménagement et de renforcement des routes à l’intérieur de la ville de Béni Mellal pour un financement de l’ordre de 16,5 MDH puisé du budget de la région.

Il a procédé aussi à l’inauguration du marché solidaire Al Qods de commercialisation des produits du terroir et de l’artisanat qui a nécessité un investissement de près de 450.000 dirhams financé en partenariat avec l’INDH et la coopérative chargée de la réalisation et de la gestion de ce projet.

Au niveau de la commune rurale de Ouled M’barek (10 km de Béni Mellal), le Wali a lancé les travaux d’aménagement de la route reliant la route nationale n°8 et Timoulilt d’un financement de près de 4,3 MDH qui sera puisé du budget de la région.