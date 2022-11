Marche Verte: Les infrastructures sportives s’étoffent dans la province de Taourirt

lundi, 7 novembre, 2022 à 21:13

Taourirt – Les infrastructures sportives dans la province de Taourirt ont été renforcées avec l’inauguration, dimanche, d’installations sportives de proximité dans les communes de Taourirt et Debdou, et ce à l’occasion de la célébration du 47ème anniversaire de la Marche verte.

Le gouverneur de la province de Taourirt, M. Larbi Touijer, accompagné d’élus, de chefs de services extérieurs, ainsi que des représentants des autorités locales, a procédé à l’inauguration du Centre socio-sportif de proximité dans la commune de Taourirt qui a nécessité un investissement à l’ordre de 4,5 millions de dirhams (MDH), financé par la province.

Ce centre, qui a été réalisé sur une superficie de 4.000 mètres carrés (dont 705 mètres carrés sont couverts), comprend notamment deux terrains de sport, une aire de jeux pour enfants, une salle de sport, trois salles d’étude, un vestiaire et des blocs sanitaires.

Au niveau de la collectivité territoriale de Debdou, il a été procédé à l’inauguration d’un complexe sportif de proximité qui a été érigé sur une superficie d’environ 12.000 mètres carrés, pour un coût estimé à 4 MDH, financé par la province de Taourirt. Il comprend notamment un terrain de football et un terrain de basket, ainsi qu’un local technique et un vestiaire.

Ces projets sportifs visent à contribuer au renforcement des infrastructures sportives réalisées dans la province de Taourirt, en offrant des espaces confortables et favorables à la pratique du sport par les jeunes de ces communes.

Ils constituent également une nouvelle concrétisation de la politique de proximité sociale, qui vise à promouvoir les jeunes talents sportifs, lutter contre la délinquance ainsi que l’insertion socio-sportive de la population cible par un accès élargi aux équipements et services de base, en plus d’améliorer les conditions de pratique du sport et de promotion de ses activités.

Dans la foulée, au niveau de la commune rurale de Sidi Ali Belkacem, le gouverneur et la délégation l’accompagnant se sont enquis de l’état d’avancement du projet de construction d’un centre de santé rural, qui comprendra notamment une salle pluridisciplinaire et de diagnostic, ainsi que d’autres salles pour les soins et la santé de la mère et de l’enfant.