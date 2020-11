Marche verte: L’espace dédié à la mémoire de la résistance abrite une rencontre de communication

jeudi, 12 novembre, 2020 à 22:10

Fès- L’espace dédié à la mémoire de la résistance et de la libération à Fès a abrité, jeudi, une rencontre de communication en célébration du 45-ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte et du 65-ème anniversaire de l’Indépendance.

Initiée par la délégation régionale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, cette rencontre a été l’occasion de mettre en valeur les sacrifices consentis au fil de l’histoire par les anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, en tant que source d’inspiration aux jeunes générations, ainsi que les moments phares de l’histoire nationale.

Intervenant à cette occasion, le délégué régional du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Badr Essayli a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du partenariat liant le Haut-commissariat à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, ajoutant qu’elle vise à souligner l’importance de la célébration de l’anniversaire de la marche verte et celui de l’indépendance dans le renforcement des valeurs de patriotisme.

Abordant la coopération entre le Haut-Commissariat et l’USMBA, M. Essayli a indiqué qu’elle a permis de réaliser des résultats importants, au vu du nombre des conférences et des rencontres scientifiques organisées conjointement, faisant état, dans ce cadre, de l’organisation d’une vingtaine de rencontres axées notamment sur des thèmes à caractère national et local.

Le partenariat entre les deux parties a permis l’augmentation du nombre des thèses et des ouvrages réalisés par des enseignants chercheurs et des étudiants de l’université de Fès, lesquels ont été publiés par le Haut-Commissariat, a-t-il fait savoir.

De son côté, le président de l’USMBA, Redouane Mrabet a souligné l’importance de cette rencontre qui se veut une concrétisation du partenariat solide entre les deux institutions, mettant l’accent sur le rôle national de l’université, d’où l’intérêt porté par l’USMBA à la célébration de la Marche verte et de la fête de l’indépendance, deux moments cruciaux de l’histoire contemporaine du Royaume.

La marche verte et l’indépendance sont porteurs de grandes significations notamment celle de l’unité du peuple marocain, a-t-il noté, ajoutant que cette rencontre est l’occasion de renforcer le sens de patriotisme chez les générations actuelles notamment en ces circonstance de mobilisation nationale sous le conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Cette rencontre a été marquée par la participation des doyens et responsables des établissements relevant de l’université Sidi Mohammed Benabdellah, qui ont eu droit à une visite de l’espace dédié à la mémoire de la résistance et de la libération de Fès. Cet espace donne à voir des photos et des documents sur la vie politique, sociale et économique au Maroc à travers l’histoire.