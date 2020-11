La Marche verte, un modèle unique de mobilisation, de solidarité et de défense des causes justes (journaux polonais)

mardi, 17 novembre, 2020 à 15:44

Varsovie- Des journaux polonais ont mis en avant les profondes significations de l’événement de la Marche verte en tant que modèle unique de mobilisation, de solidarité et de défense de causes justes.

La commémoration le 6 novembre de l’anniversaire de la Marche Verte célèbre un événement pacifique pour parachever l’intégrité territoriale du Maroc et recouvrer ses provinces du Sud, a souligné le journal électronique ‘’Polskie Media’’.

Le journal relève que le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45è anniversaire de la Marche verte, a réaffirmé que cet événement est un modèle unique d’unité, de mobilisation, de solidarité, de cohésion, et de défense des causes justes, notant que le Maroc prône et demeure fortement attaché à ces valeurs dans son processus de développement.

Cette marche pacifique qui a permis au Maroc de récupérer ses provinces du Sud a prouvé au monde entier que les Marocains sont en mesure de relever toutes sortes de défis, écrit le journal, notant que l’événement historique de la Marche verte est un catalyseur d’un développement économique continu.

Le journal fait observer que la commémoration de l’anniversaire de la Marche verte cette année a coïncidé avec l’ouverture de consulats par de nombreux pays africains et arabes dans les provinces du Sud et un soutien accru de la communauté internationale.

De son côté, le journal « Wig » a souligné que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’oppose catégoriquement aux agissements abjects visant à perturber la libre circulation des personnes et des marchandises entre le Maroc, la Mauritanie et les pays de l’Afrique de l’Ouest, ajoutant que le Maroc continue de réaliser ses projets structurants dans les provinces du Sud.

Le journal a de même indiqué que sous la conduite éclairée et sage du Souverain, les Marocains demeurent fortement attachés aux valeurs et à l’esprit de la Marche verte.