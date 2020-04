Marchés nationaux: Ravitaillement normal, les prix stables

jeudi, 9 avril, 2020 à 18:02

Rabat – La commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité a assuré, jeudi à Rabat, que durant cette semaine, la situation de ravitaillement des marchés est normale et que les prix de la majorité des produits sont stables.

“Dans le cadre du suivi régulier de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité, la commission s’est enquis ce jeudi 09 avril de la situation de l’approvisionnement qui se caractérise par la disponibilité et la stabilité et que la situation de ravitaillement des marchés est normale en tous les produits de première nécessité, que ce soit les produits alimentaires, d’hygiène ou énergétiques”, indique, dans un communiqué, le département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

“Concernant les légumes saisonniers, le ministère chargé de l’Agriculture veille sur le suivi de la plantation des surfaces en pommes de terre, oignons, tomates, carottes et courgettes”, fait savoir la même source, ajoutant que la commission a relevé que les prix de la majorité des produits sont stables.

Pour ce qui des prix des fruits et légumes, ils ont poursuivi leur trend baissier cette semaine par rapport à la semaine précédente, souligne le communiqué, précisant que les prix ont diminué de 9% pour la tomate et l’oignon vert, de 6% pour la pomme de terre, de 4% pour la carotte, de 5% pour l’oignon sec et de 2% pour l’œuf. Il a été constaté également une stabilité des prix des viandes rouges et blanches, de même que pour les légumineuses.

La commission interministérielle poursuivra la tenue régulière de ses réunions pour suivre l’évolution de la situation des marchés, le niveau de l’approvisionnement et des prix et le bilan des interventions des commissions de contrôle pour faire face à tout type de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix.