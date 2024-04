Marchés/Ramadan : l’approvisionnement se déroule dans de bonnes conditions et l’offre dépasse la demande (Commission interministérielle)

jeudi, 4 avril, 2024 à 20:05

Rabat – La Commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle, réunie mercredi, a assuré que l’approvisionnement des marchés durant les trois premières semaines du mois de Ramadan s’est déroulé dans de bonnes conditions.

Les données fournies par les départements chargés du suivi quotidien des marchés, ont révélé que leur approvisionnement se déroule dans de bonnes conditions durant ce mois et que l’offre des différents produits de consommation, en particulier ceux qui connaissent une demande croissante durant cette période de fin de Ramadan et de préparatifs de l’Aid Al-Fitr, dépasse les besoins nationaux, indique la Direction de la Concurrence, des prix et de la compensation dans un communiqué sur la 4ème réunion de cette Commission durant ce mois sacré.

En ce qui concerne les produits agricoles, le stock de céréales et de blé couvre trois mois de consommation et est constamment reconstitué et soutenu par les importations, ajoute la même source, notant que la production nationale de légumes et de fruits est suffisante pour répondre aux besoins de la consommation durant cette période.

Et de faire savoir qu’en vue d’élargir l’offre de viande rouge sur le marché national, le processus d’importation de bovins et d’ovins se poursuit.

Ainsi, afin d’accélérer le rythme des importations d’ovins dans le cadre des préparations de l’Aïd Al Adha, une opération de subvention fixée à 500 dirhams par tête importée a été lancée, sous réserve d’un nombre de conditions. Cette opération vise à approvisionner le marché national avec environ 300.000 têtes d’ovins.

S’agissant des biens de consommation manufacturés, le ministère de l’Industrie et du Commerce a indiqué que les marchés sont bien approvisionnés avec des stocks disponibles de biens de consommation de base tels que le sucre, les huiles de table, le thé et le beurre, couvrant deux à trois mois de consommation.

De même, le département de la transition énergétique a confirmé que le stock national de carburants varie entre 30 et 118 jours.

Pour ce qui est de l’évolution des prix, les rapports complétés par les membres de la commission ont montré que les prix enregistrés dans les différents marchés au cours de cette semaine ont connu une série de baisses, y compris au niveau de certains légumes tels que les tomates, dont les prix ont reculé à environ 7 dirhams, après des augmentations au cours de la semaine précédente. Les prix de quelques fruits ont, pour leur part, enregistré une baisse oscillant entre 2% et 7%.

Les prix des viandes blanches ont, pour leur part, connu un repli de plus de 12%, le prix de la volaille vivante ayant baissé de 4 dirhams par kilogramme par rapport au début du Ramadan alors que les prix des œufs ont enregistré une baisse de plus de 3%.

Par ailleurs, les prix des autres articles sont restés stables, à l’exception du prix du poisson qui est relativement reparti à la hausse compte tenu des conditions climatiques récentes.

Les organes de contrôle des différents départements poursuivront leur travail de manière régulière même après la fin du mois sacré de Ramadan, afin d’assurer le fonctionnement normal des marchés et de lutter contre toutes les formes de fraude, de monopole et de spéculation qui pourraient nuire aux intérêts des consommateurs.

Cette commission s’est réunie sous la présidence du ministère de l’Économie et des finances, en présence de représentants des départements ministériels chargés de l’Intérieur, de l’Agriculture et de la Pêche maritime, de l’Industrie et du Commerce, de la Transition énergétique et des établissements publics concernés.