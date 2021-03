“Mardis du PCNS”: Des approches et priorités divergentes entre les parties européenne et africaine au sujet de la migration

mardi, 9 mars, 2021 à 22:52

Rabat- Le Policy Center for the New South (PCNS) a braqué les projecteurs, à l’occasion de son rendez-vous numérique “Mardis du PCNS”, sur l’agenda de l’Union africaine (UA) au sujet de la migration et ses relations avec les priorités européennes.

Les discussions lors de cette rencontre ont relevé que les attentes des pays européens se résument en le contrôle accentué des mouvements migratoires en provenance des pays africains, alors que ces derniers misent sur une meilleure organisation des déplacements, de manière à contribuer à leur développement.

Lors de ce programme, qui a accueilli la chercheuse en relations internationales Amal El Ouassif, les participants ont souligné que la divergence qui existe entre la perception en Europe de la migration africaine et sa réalité régionale peut constituer un obstacle à l’avancement du dialogue euro-africain autour de cette question.

“L’Afrique est considérée parmi les continents qui connaissent actuellement un mouvement important vers l’étranger, ce qui la qualifie à devenir un acteur principal dans l’échange autour de la migration”, a fait savoir la chercheuse lors de cette rencontre modérée par Mme Imane Lahrich, responsable des programmes au PCNS.

La chercheuse a également distingué entre la perception des dirigeants africains de la migration – qui ambitionne plus à réaliser des avantages économiques, soit en termes de développement ou de transferts d’argent des immigrés – et entre la vision européenne, qui “voit désormais le migrant africain comme un fardeau et un problème qu’il faut régler”.

Cet écart entre les perceptions entraîne une divergence dans les approches pour faire face à la problématique de la migration, a-t-elle relevé, notant que l’approche européenne se base sur des “préoccupations” sécuritaires exacerbées par les stéréotypes et l’exploitation de certains évènements pour faire croire à “l’impact indésirable du migrant sur les sociétés d’accueil”.

La chercheuse a, en outre, estimé que le fait de mettre l’accent sur l’approche sécuritaire “démotive” les pays africains qui veulent faire de la migration un moteur de développement dans le continent.

Dans ce cadre, elle a mis en avant les stratégies mises en place par l’Union africaine en matière migratoire, notamment la politique de migration adoptée en 2006 et puis révisée, ainsi que “l’agenda africain pour la migration” adopté en 2018.

L’intervenante a, en outre, salué le rôle que joue le Maroc sur ce plan, lequel a été couronné par l’accueil à Rabat du siège de l’Observatoire africain des migrations qui ambitionne d’opérer une rupture avec les idées reçues au sujet de la question migratoire.

Pour sa part, Mme Lahrich a indiqué que la migration en provenance d’Afrique est parmi les priorités des politiques européennes pour le contrôle des frontières extérieures de l’UE, relevant que les dynamiques de la migration africaine sont avant tout régionales, et la migration de l’Afrique subsaharienne est à peine lié aux mouvements transfrontières.

Elle a également indiqué que plusieurs projets menés par l’Union africaine visent à réaliser la complémentarité régionale, notant que ces initiatives font face à plusieurs obstacles, notamment la réserve de certains pays (Nigeria, Afrique du Sud) dans la lutte contre cette réalité régionale de la migration africaine et la place qu’occupe cette question dans le processus en cours de complémentarité régionale, outre l’agenda imposé par les politiques européennes qui ne tiennent pas compte de ces spécificités.

