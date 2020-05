La Marine Royale intercepte, du 2 au 4 mai, 157 candidats à la migration irrégulière en Méditerranée et Atlantique

mercredi, 6 mai, 2020 à 16:01

Rabat – Du 02 au 04 mai 2020, 157 candidats à la migration irrégulière ont été interceptés par les garde-côtes de la Marine Royale, en Méditerranée comme en Atlantique, a-t-on appris mercredi de source militaire.

Ces candidats, à majorité, subsahariens, dont 30 femmes et quelques mineurs, qui étaient à bord d’embarcations pneumatiques de fortune, ont reçu les premiers soins à bord des garde-côtes de la Marine Royale, avant d’être ramenés sains et saufs aux ports les plus proches du Royaume, a-t-on précisé de même source.