La Marine Royale met en échec une opération de trafic de stupéfiants au large de Cabo Negro

vendredi, 27 novembre, 2020 à 18:41

L’expérience marocaine dans les domaines de l’égalité et de la parité a été au centre d’une réunion, vendredi à Rabat, entre les membres du groupe de travail thématique pour l’égalité et la parité à la Chambre des représentants et des députées de la Chambre des représentants libyenne.