La Marine royale porte assistance en Méditerranée à 156 candidats à la migration irrégulière, à majorité des Subsahariens

jeudi, 29 août, 2019 à 17:46

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a assuré jeudi que l’exécutif continue de prendre les mesures nécessaires pour le parachèvement des chantiers de la protection sociale et la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’accord social signé le 25 avril entre le gouvernement, les centrales syndicales les plus représentatives et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).