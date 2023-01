La Marine Royale porte secours à 270 migrants irréguliers de différentes nationalités

jeudi, 5 janvier, 2023 à 10:23

Rabat – Des Gardes-Côtes de la Marine Royale opérant en Méditerranée et en Atlantique ont porté secours, durant la période allant du 24 décembre 2022 au 4 janvier 2023, à 270 candidats à l’émigration irrégulière de différentes nationalités, dont des Subsahariens, des Yéménites et un Syrien, a-t-on appris de source militaire.

Ces candidats ont tenté des traversées périlleuses à bord d’embarcations de fortune, de kayaks, de Jet-skis et même à la nage.

Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des Unités de la Marine Royale, avant d’être ramenées saines et sauves aux ports les plus proches du Royaume et remises à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage, assure-t-on de même source.