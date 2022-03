Le Maroc accueille en juin la 7ème Conférence internationale sur l’éducation des adultes

jeudi, 24 mars, 2022 à 21:31

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ont signé, jeudi à Rabat, une convention de partenariat prévoyant notamment la tenue en juin prochain au Maroc de la 7ème Conférence internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VII).