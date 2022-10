Le Maroc a adopté une stratégie de résilience et de lutte contre les effets la pandémie (M. Ait Taleb)

vendredi, 28 octobre, 2022 à 19:37

Marrakech – Le Maroc a mis en place une stratégie de résilience et de lutte contre les effets de la pandémie de la Covid-19 constituée de trois volets : sanitaire, social et économique, a souligné, vendredi à Marrakech, le ministre de la Santé et de la protection sociale, M. Khalid Ait Taleb.