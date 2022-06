Le Maroc affrontera mieux les défis du 21è siècle avec des institutions à fort ancrage local (M. Bensaid)

mardi, 28 juin, 2022 à 15:44

Rabat – Le Maroc affrontera mieux les défis du 21è siècle avec des institutions à fort ancrage local, en mettant au cœur de son approche la région comme chef de file du développement économique, culturel et environnemental, a souligné, mardi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

S’exprimant dans le cadre de la 2ème conférence des “MD Talks” 2022, cycle de conférences de réflexion stratégique africaine et internationale initié par Maroc Diplomatique, M. Bensaid a indiqué que le Royaume devra réaffirmer son attachement à une intégration régionale qui permet d’inscrire la région dans un espace-monde de plus en plus intégré.