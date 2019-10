Maroc-Allemagne: Signature de deux conventions pour la promotion du transfert technologique

vendredi, 4 octobre, 2019 à 13:53

Rabat – Une convention de partenariat et une déclaration d’intention de coopération ont été signées, vendredi à Rabat, entre l’École normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) et des opérateurs allemands, destinées à promouvoir le transfert technologique et la professionnalisation de la formation entre l’Allemagne et le Maroc.