Le Maroc annonce un premier cas du nouveau coronavirus (Ministère de la Santé)

lundi, 2 mars, 2020 à 21:35

Rabat – Le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré, lundi soir, un premier cas du nouveau coronavirus confirmé au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc, d’un Marocain en provenance d’Italie.

“Dans le cadre du dispositif de veille et de surveillance épidémiologique et en exécution de sa politique de communication, le ministère de la Santé annonce à l’opinion publique qu’un premier cas du nouveau coronavirus a été enregistré et confirmé au laboratoire de l’Institut Pasteur-Maroc d’un citoyen marocain en provenance d’Italie, et ce en début du soir de ce lundi”, indique le ministère dans un communiqué.

L’état de santé de la personne infectée est stable et ne suscite pas d’inquiétudes, relève le communiqué, notant que le patient bénéficie du suivi à l’unité d’isolement à l’hôpital Moulay Youssef à Casablanca où il sera pris en charge selon les mesures de santé en vigueur”, relève la même source.

Immédiatement après réception des résultats des analyses du laboratoire, une équipe conjointe composée de spécialistes des centres national et régional des opérations d’urgence en santé publique a mené des investigations en vue de cerner la liste de toutes les personnes qui étaient en contact avec le patient, pour contrôler leur état de santé et prendre les mesures préventives afin d’empêcher la propagation du virus conformément aux normes de sécurité sanitaire nationales et internationales.

Le ministère de la Santé continuera de communiquer avec l’opinion publique, et de l’informer de toutes les nouveautés comme il le fait depuis l’apparition de cette urgence sanitaire mondiale, conclut le communiqué.